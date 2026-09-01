İsrail'den İngiltere'ye E1 yasa dışı yerleşim yaptırımı tehdidine misilleme uyarısı: Karşılık vereceğiz

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İngiltere'ye işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan yasa dışı yerleşimlere yönelik yaptırım uygulanması halinde misilleme yapacakları tehdidinde bulundu.

Saar, Yedioth Ahronoth'un podcast kanalına verdiği röportajda, Londra'nın, E1 yasa dışı yerleşimi projesi nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulaması durumunda "karşılık verecekleri araçlara sahip olduklarını" savundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'ın işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki bağlantıyı kesmeyi ve Batı Şeria'yı kuzey-güney olarak ikiye bölmeyi amaçlayan proje nedeniyle İsrail'e karşı atılacak adımları ele almasını söylemesine yanıt olarak Saar, "İngiltere İsrail'e karşı harekete geçerse, İsrail de İngiltere'ye karşı harekete geçecektir." iddiasında bulundu.

Saar, İngiltere hükümetini sistematik olarak İsrail'e karşı hareket etmekle suçlayarak, Londra yönetimini, İsrail'e yapılan savunma ihracatına zarar verdiği ve bakanlarına yaptırım uyguladığı için eleştirdi.

İsrail'in İngiltere'nin muhtemel adımlarına nasıl karşılık vereceği sorusunu yanıtlamaktan kaçınan Saar, hazırlık yaptıklarını iddia etti.

The Times of Israel, konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin, Londra'ya karşı Uluslararası Gazze Destek Merkezi'ndeki İngiliz yetkililerin sınır dışı edilmesi ve daha aşırı adımlar atabileceğini ileri sürmüştü.

Daha önce E1 projesini "uluslararası hukukun açık ihlali" şeklinde niteleyen İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband, bugün Filistin topraklarının gasbedilmesi karşısında atacakları adımları değerlendirdiklerini de belirterek, "Atılacak adımları hükümet içinde ve müttefiklerimizle ele alıyoruz. Bu konuda sabırlı olunursa gelecek haftalarda daha fazla şey söyleyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım (Utanç) Duvarı'nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Ayzeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Maale Adumim" Yahudi yerleşim birimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

İsrail yönetimi, Filistin Devleti'nin kurulmasını önleyeceği söylenen "E1 Projesi"ni önceki ABD yönetimlerinin baskıları nedeniyle dondurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek "E1 Projesi"ni Eylül 2025'te onaylamıştı.

İsrail "E1 Projesi" ile işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.

İsrail hükümeti, "E1" Yahudi yerleşim projesine ilişkin verdiği taahhüdü ihlal ederek itirazda bulunan taraflara önceden bildirimde bulunmaksızın 1234 konutluk ilk ihale ilanını yayımlamıştı.

İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya, İsrail'in Batı Şeria'daki E1 yerleşim planlarını "kabul edilemez" olarak nitelendirip kınamıştı.