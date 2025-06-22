İsrail'den İran'a Yıpratma Savaşı Uyarısı - Son Dakika
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İsrail'den İran'a Yıpratma Savaşı Uyarısı

22.06.2025 02:17
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İsrail, İran'a yönelik saldırıların uzun bir yıpratma savaşına yol açabileceğini belirtti.

İsrailli üst düzey bir yetkili, ülkesinin İran'a karşı başlattığı saldırıların ardından uzun bir yıpratma savaşına doğru ilerlediğini belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, saldırıların devam edip etmeyeceği İsrail'den çok ABD Başkanı Donald Trump'a bağlı.

İsrailli yetkili, "Amerikalılar savaşa katılmazsa ve İran tüm silahlarını kullanarak misilleme yapmaya karar verirse uzun bir savaşın içine girebiliriz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a saldırı düzenleyeceğine yönelik inancını sürdüren İsrailli yetkili, aksi takdirde İran'ın da tüm silahlarını kullanarak misilleme yapmasıyla uzun bir yıpratma savaşı yaşanacağı görüşünü paylaştı.

İsrail'in "rejim değişikliğine" odaklandığı belirtiliyor

Öte yandan, Haaretz gazetesinde yayınlanan bir analizde, İsrail'in Trump'ın İran'a saldırıya iyice yaklaştığına inanarak rejim değişikliği için çalışmaya odaklandığına işaret edildi.

Trump henüz emir vermese de Fordo nükleer tesisine yapılacak saldırının başarısına ikna edildiği vurgulanan analizde, Tel Aviv yönetiminin "İran rejiminin" çöküşün eşiğinde olduğuna inanarak muhalefeti desteklemeyi planladığı kaydedildi.

Analizde, "Saldırı başarısız olursa, Irak ve Afganistan'ın travmasını hala yaşayan ABD, İsrail'i Amerika'yı ilgisi olmayan bir savaşa sürüklemekle suçlayacak ve bu stratejik gelişme, İsrail'in gelecek nesiller için konumunu etkileyecektir." ifadelerine yer verildi.

Trump'ın sadece İran'ın nükleer silah üretmeye yönelik faaliyetlerinden bahsettiğine işaret edilen analizde, İsrail'in ise "nükleer projenin yok edilmesi, balistik füze programının durdurulması ve terör ekseninin askıya alınması" hedeflerini koyduğuna dikkati çekildi.

Analizde, İsrail dış istihbarat servisi Mossad Direktörü David Barnea'nın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya İran'da rejim değişikliğinin mümkün olduğunu söylediği belirtilerek, İran'ın ağır darbeler alması sonucunda muhaliflerin hareketleneceği öne sürüldü.

İsrail ordusuna, böyle bir durumun ortaya çıkması durumunda muhaliflere destek olma talimatı verildiğine değinilen analizde, İsrail ordusunun ileriki günlerde Besic milislerine yönelik saldırılarını yoğunlaştıracağı iddia edildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den İran'a Yıpratma Savaşı Uyarısı - Son Dakika

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