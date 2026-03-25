İsrail'den İran Büyükelçilerine Yıldırım Fısıldadı

25.03.2026 20:42
Saar, ülkelerden İran büyükelçilerini istenmeyen kişi ilan etmelerini istedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Tel Aviv'de diplomatik misyonu bulunan ülkelerden İran büyükelçilerini istenmeyen kişi ilan etmesini istedi.

Bakan Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'de görev yapan yabancı büyükelçilerle gerçekleştirdiği brifinge ilişkin paylaşımda bulundu.

Saar, yabancı büyükelçilerden ülkelerini, "Lübnan Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı gibi İran büyükelçilerini sınır dışı etmeye" çağırdı.

Lübnan, dün İran'ın Beyrut'a atadığı büyükelçi Muhammed Rıza Şeybani'yi "istenmeyen kişi" ilan etmiş ve 29 Mart'a kadar ülkeden ayrılmasını istemişti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ayrıca "Tahran yönetiminin Lübnan-İran arasındaki diplomatik normları ve yerleşik uygulamaları ihlal ettiği" gerekçesiyle Lübnan'ın Tahran Büyükelçisi Ahmed Suveydan'ın da istişare için ülkeye çağrıldığı belirtilmişti.

