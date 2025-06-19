İsrail\'den İran\'ın Nükleer Tesisine Saldırı

ANONS (Türkçe): ZHOU SA'ANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

İsrail ordusu, İran'ın Arak Ağır Su Nükleer Tesisi'ne saldırı düzenledi.

ANONS (Türkçe): ZHOU SA'ANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

İsrail, İran'ın Arak Ağır Su Nükleer Tesisi'ne saldırı düzenledi.

İran devlet televizyonu perşembe günü tesisin saldırıdan önce boşaltıldığını ve herhangi bir sızıntı tehdidi bulunmadığını bildirdi.

İsrail daha önce tesise yönelik olası bir saldırı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)