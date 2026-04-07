İsrail'den İstanbul Konsolosluğu'na Terör Saldırısına Kınama

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarındaki silahlı çatışmaya ilişkin açıklama yaptı. Lillian, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu'na yönelik terör saldırısını şiddetle kınarken, cesur polislerin bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz" dedi. Lillian paylaşımında, Türkçe "Geçmiş olsun" ifadesine de yer verdi.