İsrail'den Kudüs'teki Patrikhaneye Baskın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den Kudüs'teki Patrikhaneye Baskın

22.06.2026 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail güçleri, Doğu Kudüs'teki Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne ait araziye baskın düzenledi.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne ait bir araziye baskın düzenlediğini bildirdi.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e bağlı "Doğa ve Parklar Otoritesi" ekiplerinin, Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan beldesinde bulunan Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne ait araziye baskın düzenlediği ve arazinin bakımından sorumlu kişiyi bölgeden çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 11 dönümlük arazinin, İsrail makamlarının Silvan'daki El-Bustan Mahallesi'nde 15 Haziran'da el koyduğu ve görevlileri bölgeden uzaklaştırmasının ardından alanı çitler ve kapılarla çevirdiği yerin yakınlarında bulunduğu kaydedildi.

Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin söz konusu arazinin geri alınması ve İsrail'in müdahalesinin sonlandırılması talebiyle dava açtığı belirtilen açıklamada, İsrail mahkemesinin patrikhanenin mülkiyet belgelerini sunmasına rağmen davaya ilişkin kararını 25 Haziran'a ertelediği ifade edildi.

Kudüs'teki Filistin kurumlarına göre, İsrail'in bu son adımı işgal altındaki Doğu Kudüs'te, özellikle Mescid-i Aksa çevresindeki bölgelerde Filistinlilere ve dini kurumlara ait arazi ve mülkleri hedef alan uygulamaların son halkasını oluşturuyor.

Filistin'de Kilise İşlerini Takip Yüksek Başkanlık Komitesi de daha önce yaptığı açıklamada, kiliseye ait araziye el konulmasını kınayarak bunun uluslararası hukuk ve özel mülkiyet haklarının açık ihlali olduğunu belirtmişti.

Komite, Silvan'da yaşananların Filistin topraklarına, vakıflara ve kilise mülklerine yönelik sistematik el koyma politikasının bir parçası olduğunu savunarak, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşlarını Hristiyan ve Müslüman kutsal mekanlarının korunması için harekete geçmeye çağırmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistinli resmi kaynaklara göre, söz konusu tarihten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da artan İsrail saldırılarında 1173 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 666 kişi yaralandı. Aynı dönemde yaklaşık 23 bin Filistinli gözaltına alınırken, 33 bin kişi de yerinden edildi.

Kaynak: AA

Rum Ortodoks Patrikhanesi, Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Kudüs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Kudüs'teki Patrikhaneye Baskın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
Yunanistan, Ege Denizi’ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti Yunanistan, Ege Denizi'ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
Anlaşma tamam: Amedspor’a milli kaleci geliyor Anlaşma tamam: Amedspor'a milli kaleci geliyor
Trump, İngiltere Başbakanı Starmer’ın istifa edeceğini duyurdu Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'ın istifa edeceğini duyurdu
Icardi’nin kabusu olmuştu Süper Lig’in eski takımına imza atıyor Icardi'nin kabusu olmuştu! Süper Lig'in eski takımına imza atıyor
İsrail’in BM Temsilcisi ile BM yetkilisi arasında “Cinsel şiddet“ tartışması çıktı İsrail’in BM Temsilcisi ile BM yetkilisi arasında "Cinsel şiddet" tartışması çıktı

15:02
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye geçti Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
14:29
Bomba iddia Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır
Bomba iddia! Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır
14:05
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı
"Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
13:28
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
13:18
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı Babadan Aleyna Kalaycıoğlu’na zor soru
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı! Babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na zor soru
13:10
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 15:37:26. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'den Kudüs'teki Patrikhaneye Baskın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.