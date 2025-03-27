İsrail'den Lazkiye Limanı'na Hava Saldırısı

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Lazkiye Limanı'na yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları, saat 04.00 sularında limandaki 110. Alayını hedef alan hava saldırıları düzenledi.

Suriye resmi haber ajansından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

İsrail, 8 Aralık 2024'ten bu yana Suriye ordusuna ait, devrik Baas rejiminden kalma askeri nokta, mühimmat deposu ile askeri ekipmanların bulunduğu yerlere hava saldırıları düzenliyor.