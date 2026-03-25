İsrail'den Lübnan'a 18 Yeni Askeri Üs - Son Dakika
İsrail'den Lübnan'a 18 Yeni Askeri Üs

25.03.2026 23:40
İsrail, Lübnan'ın güneyinde askeri varlığını genişleterek 18 yeni üs kurma kararı aldı.

İsrail basınına göre, Lübnan'ın güneyini işgal eden İsrail ordusu bölgede 18 yeni askeri üs kurarak bölgedeki askeri varlığını genişletecek.

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberine göre, İsrail Lübnan topraklarındaki işgalini genişletme kararı aldı.

Haberde, "İsrail, Lübnan'ın güneyinde 18 yeni askeri üs kurarak askeri mevzilerini genişletme ve kuzey sınırını Lübnan topraklarının 8 kilometre içerisine kadar genişletme kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

Kararın Litani Nehri'ne kadar olan bölgenin tamamını kontrol altına almak amacıyla, siyasi ve askeri yetkililerce ortak alındığı belirtildi.

Haberde, Hizbullah'ın "tamamen ve kalıcı olarak" silahsızlandırılmaması durumunda Lübnan'ın güneyindeki işgalin devam edeceği ifade edildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki halka evlerini terk etmeleri ve Lübnan-İsrail sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmeleri çağrısı yapmıştı.

Öte yandan, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini ikiye bölen Litani Nehri üzerindeki köprüleri hedef alması, Lübnan'ın güneyini "izole etme ve işgali genişletme" girişimi olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan'a 18 Yeni Askeri Üs - Son Dakika

Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas’tan ilk görüntü Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas'tan ilk görüntü
İsrail’de “Filistinli mahkumlara idam cezası“ meclis komitesinde onaylandı İsrail'de "Filistinli mahkumlara idam cezası" meclis komitesinde onaylandı
Beklenen haber geldi İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası Beklenen haber geldi! İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası
Kayseri’de ikinci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti Kayseri'de ikinci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Savaşta 26. gün ABD 3 bin askeri Orta Doğu’ya gönderme kararı aldı, İran’dan yanıt gecikmedi Savaşta 26. gün! ABD 3 bin askeri Orta Doğu'ya gönderme kararı aldı, İran'dan yanıt gecikmedi

23:45
İşte fenomen Kübra Karaaslan’ın köprüden atlayarak intihar ettiği anlar
İşte fenomen Kübra Karaaslan'ın köprüden atlayarak intihar ettiği anlar
23:16
Canbay’dan Aleyna Kalaycıoğlu’nun ’ayakçı’ sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı
Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'ayakçı' sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı
23:10
Putin, Rusya’dan külçe altın ihracatını yasakladı
Putin, Rusya'dan külçe altın ihracatını yasakladı
23:09
ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı
ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı
22:53
UEFA’dan Fenerbahçe’ye bir sonraki Avrupa maçı için deplasmanda seyirci yasağı
UEFA'dan Fenerbahçe'ye bir sonraki Avrupa maçı için deplasmanda seyirci yasağı
21:49
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir
SON DAKİKA: İsrail'den Lübnan'a 18 Yeni Askeri Üs - Son Dakika
