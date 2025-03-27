İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail, güneydeki Sur kentine bağlı Marub beldesinde bir aracı hava saldırısıyla hedef aldı.

İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ettiği belirtildi.

İsrail askeri birliklerinin, Sur kentine bağlı el-Lebbune bölgesine iş makineleriyle girerek yollar açtığına işaret edilen açıklamada, İsrail askerlerinin geri çekilmesinin ardından söz konusu yolların Lübnan askerleri tarafından kapatıldığı vurgulandı.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda 100 kişi hayatını kaybetti, 300'ü aşkın kişi yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.