İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir araca hava saldırısı düzenledi. 1 kişi hayatını kaybetti.

27.03.2025 07:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail, güneydeki Sur kentine bağlı Marub beldesinde bir aracı hava saldırısıyla hedef aldı.

İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ettiği belirtildi.

İsrail askeri birliklerinin, Sur kentine bağlı el-Lebbune bölgesine iş makineleriyle girerek yollar açtığına işaret edilen açıklamada, İsrail askerlerinin geri çekilmesinin ardından söz konusu yolların Lübnan askerleri tarafından kapatıldığı vurgulandı.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda 100 kişi hayatını kaybetti, 300'ü aşkın kişi yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama Kafalar daha da karıştı İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama! Kafalar daha da karıştı
Mahmut Tanal Saraçhane’de gençleri dağılmaları için böyle ikna etmeye çalıştı Mahmut Tanal Saraçhane'de gençleri dağılmaları için böyle ikna etmeye çalıştı
İstanbul’da 143 adrese baskın 106 kişi gözaltında İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltında
Beşiktaş’ın eski hocası Azerbaycan Milli Takımı’nın da başını yaktı Beşiktaş'ın eski hocası Azerbaycan Milli Takımı'nın da başını yaktı
CHP’den Erdoğan’a ’’Turpun büyüğü dökülmedi’’ yanıtı CHP'den Erdoğan'a ''Turpun büyüğü dökülmedi'' yanıtı
Gazeteci Can Ataklı’ya Bahçeli soruşturması Gazeteci Can Ataklı'ya Bahçeli soruşturması
Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti
Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti

09:14 Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
07:44 Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
07:21 Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
07:17 Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
15:02 Özcan Deniz adeta ateş püskürdü: Tüm aileyi darmaduman ettin Özcan Deniz adeta ateş püskürdü: Tüm aileyi darmaduman ettin
15:01 Gazeteci Can Ataklı’ya Bahçeli soruşturması Gazeteci Can Ataklı'ya Bahçeli soruşturması
14:46 CHP’den Erdoğan’a ’’Turpun büyüğü dökülmedi’’ yanıtı CHP'den Erdoğan'a ''Turpun büyüğü dökülmedi'' yanıtı
14:41 Beşiktaş’ın eski hocası Azerbaycan Milli Takımı’nın da başını yaktı Beşiktaş'ın eski hocası Azerbaycan Milli Takımı'nın da başını yaktı
14:24 İstanbul’da 143 adrese baskın 106 kişi gözaltında İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltında
14:12 Mahmut Tanal Saraçhane’de gençleri dağılmaları için böyle ikna etmeye çalıştı Mahmut Tanal Saraçhane'de gençleri dağılmaları için böyle ikna etmeye çalıştı
14:10 İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama Kafalar daha da karıştı İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama! Kafalar daha da karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 10:03:52. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement