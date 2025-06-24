İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı

- İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi

BEYRUT - İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi.

İsrail, geçtiğimiz sene 27 Kasım'da Lübnan ile arasında varılan ateşkesi bir kez daha ihlal etti. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi. Lübnan basını, İsrail'in Zrariyeh, Kfrar Milki ve Ansar köyleri de dahil olmak üzere güneydeki çeşitli bölgelerin dış mahallelerini hedef aldığını ifade etti. Saldırılardaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.