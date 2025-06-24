- İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi
BEYRUT - İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi.
İsrail, geçtiğimiz sene 27 Kasım'da Lübnan ile arasında varılan ateşkesi bir kez daha ihlal etti. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi. Lübnan basını, İsrail'in Zrariyeh, Kfrar Milki ve Ansar köyleri de dahil olmak üzere güneydeki çeşitli bölgelerin dış mahallelerini hedef aldığını ifade etti. Saldırılardaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı - Son Dakika
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