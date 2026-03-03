İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı Tehdidi

İsrail ordusu, havadan ve denizden hedef aldıkları Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Sur kentindeki bazı binaların kırmızıyla işaretlendiği bir harita paylaştı.

Binaların Hizbullah'a ait olduğunu öne süren Ordu Sözcüsü Adraee, bölgeyi şiddetli hava saldırılarıyla hedef alacakları tehdidinde bulundu.

Adraee, bölge sakinlerinin binaların en az 300 metre uzağına gitmelerini istedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart Pazartesi gününün ilk saatlerinde yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

Bunun ardından Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı aldı.