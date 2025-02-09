İsrail'den Lübnan'a İHA Saldırısı: 6 Ölü

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BEYRUT, 9 Şubat (Xinhua) -- İsrail'in cumartesi günü Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde yer alan Canta kasabası yakınlarındaki El-Şaara bölgesini hedef alan İHA saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA), İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneyinde yoğun şekilde orta irtifa uçuşları yaptığını ve İsrail ordusunun Lübnan'ın güney sınır bölgesinin doğu kesiminde bulunan Adasiye köyüne bombardıman yaptığını bildirdi.

Bölgede gerginlik artarken, NNA'nın haberine göre Lübnan'ın batı ve orta kesimlerindeki bazı belediyeler, İsrail güçlerinin geride bıraktığı ve sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanmış kara mayınları konusunda bölge halkını, gazetecileri ve ziyaretçileri uyardı.