İsrail'den Lübnan'a Saldırı: 1 Ölü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir otomobile düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğü belirtildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Nebatiye'ye bağlı Tulin ve Kalaviye kasabalarını birbirine bağlayan yolda bir otomobili hedef aldı.

Saldırıda, bir kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün saldırılar düzenliyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.