İsrail'den Lübnan'a Saldırı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine 3 saldırı düzenledi.
Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu, Dahiye'nin Cinah bölgesini hedef aldı.
Saldırılar nedeniyle Beyrut ve çevresinde şiddetli 3 patlama sesi duyuldu.
Hedef alınan noktadaki araçlarda yangın çıktı.
Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, saldırının İsrail savaş gemileri tarafından düzenlendiği belirtildi.
