İsrail'den Lübnan'a Saldırı: Ateşkes İhlali - Son Dakika
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İsrail'den Lübnan'a Saldırı: Ateşkes İhlali

İsrail\'den Lübnan\'a Saldırı: Ateşkes İhlali

İsrail tankları, ateşkesin ardından Lübnan'daki üç kasabaya saldırarak iki kişiyi yaraladı.

28.11.2024 13:41
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(ANKARA) - Lübnan güvenlik kaynakları ve devlet medyası, "saldırgan askeri operasyonları" yasaklayan ateşkesin yürürlüğe girmesinden bir gün sonra, İsrail tanklarının Lübnan'ın İsrail ile güneydoğu sınırındaki üç kasabayı vurduğunu belirtti. İsrail saldırıları sonucu iki kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail tankları, Lübnan ile İsrail arasındaki sınırı belirleyen Mavi Hattın iki kilometre yakınında yer alan Markaba, Vazzani ve Kfarchouba kasabalarına ateş açtı.

Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, Markaba'ya düzenlenen saldırı sonucu iki kişinin yaralandığını söyledi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcülerinden Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son bir saat içinde "bazıları araçlı olmak üzere şüphelilerin güney Lübnan'daki çeşitli bölgelere gelişinin tespit edildiğini ve bunun bir ihlal teşkil ettiğini" ifade etti.

Avichay Adraee, "Son bir saat içinde, bazıları araçlarla olmak üzere bir dizi şüphelinin Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere geldiği gözlendi ve bu da anlaşmanın ihlali anlamına geliyor. IDF güçleri onlara ateş açtı. Güney Lübnan bölgesinde konuşlu IDF güçleri ateşkes anlaşmasının her türlü ihlalini denetlemektedir" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, dün itibarıyla yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasıyla İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan-İsrail sınırı boyunca devam eden çatışmaların sona ereceğini açıklamıştı.

İsrail ordusu, bu sabah sınır şeridi boyunca uzanan kasabalarda yaşayan insanlara kendi güvenlikleri için henüz geri dönmemeleri çağrısında bulunmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya sınıra yakın köylerde yaşayanların geri dönmelerine izin verilmemesi talimatını verdiğini belirtirken; Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, dünkü açıklamasında bölge sakinlerinin evlerine dönebileceğini söylemişti.

Ateşkes kapsamında İsrail ordusu 60 gün içinde kademeli güney Lübnan'dan çekilecek. Lübnan ordusu ise Hizbullah'ın kuzey İsrail'e yönelik hava saldırılarının çoğunu başlattığı güneydeki sınır bölgesine konuşlanarak Hizbullah'ın alt yapısını yeniden inşa etmesini engelleyecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan'a Saldırı: Ateşkes İhlali - Son Dakika

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