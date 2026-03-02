İsrail'den Lübnan'a Saldırı Harekatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den Lübnan'a Saldırı Harekatı

02.03.2026 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Hizbullah'a karşı başlattığı saldırı harekatının günler süreceğini duyurdu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan'a karşı günler sürecek bir "saldırı harekatı" başlattıklarını açıkladı.

Genelkurmay Başkanı Zamir, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından İsrail'e misilleme saldırısında bulunan Hizbullah hedeflerine saldıracaklarını öne sürdü.

Lübnan'a karşı giriştikleri saldırının muhtemelen birkaç gün süreceğini belirten Zamir, "Hizbullah'a karşı bir saldırı harekatı başlattık. Uzun günler sürecek bir çatışmaya hazırlanmalıyız." ifadesini kullandı.

Zamir, Lübnan'a dalgalar halinde kesintisiz saldırılar gerçekleştireceklerini belirtti.

İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo, Hizbullah'ı gerekçe göstererek Lübnan'a saldırılarını daha da şiddetlendireceklerini duyurmuştu.

ABD ile İsrail'in ortak saldırısında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Lübnan Hizbullah'ı füze ve roket saldırısında bulunarak İran'ın misillemelerine katılmıştı.

Hizbullah, gece saatlerinde İsrail'e yönelik füze saldırılarını üstlenmiş, Hayfa'nın güneyini hedef aldıklarını duyurmuştu.

İsrail ordusu da bunun üzerine Lübnan geneline hava saldırıları başlatmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan'a Saldırı Harekatı - Son Dakika

Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenen sürücü şoke oldu Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenen sürücü şoke oldu
Hamaney’i CIA buldu, İsrail vurdu İşte saldırının perde arkası Hamaney'i CIA buldu, İsrail vurdu! İşte saldırının perde arkası
Bu videodaki herkes öldü Bu videodaki herkes öldü
Pezeşkiyan: Kan dökmeyi ve intikam almayı görevimiz olarak görüyoruz Pezeşkiyan: Kan dökmeyi ve intikam almayı görevimiz olarak görüyoruz
İran’dan bölgeyi sarsan mesaj Çok kan dökülecek İran'dan bölgeyi sarsan mesaj! Çok kan dökülecek
İşte İran’ın yeni lideri Ali Rıza Arafi’nin bilinmeyenleri İşte İran'ın yeni lideri Ali Rıza Arafi'nin bilinmeyenleri

10:02
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı detaya takıldı
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı detaya takıldı
09:32
Lübnan’dan büyük kaçış Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
Lübnan'dan büyük kaçış! Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
09:16
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
09:01
Savaş altını vurdu Kapalıçarşı alev alev
Savaş altını vurdu! Kapalıçarşı alev alev
08:26
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
08:11
Osimhen ve Ndidi İran’a gidiyor
Osimhen ve Ndidi İran'a gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 10:11:27. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail'den Lübnan'a Saldırı Harekatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.