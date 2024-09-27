İsrail'den Lübnan'a Saldırı Hazırlığı

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Tel Aviv yönetiminden Lübnan'a olası kara saldırısı açıklamaları artarken İsrail ordusu, ülkenin kuzeyine konuşlandırılan 2 tugaydaki yedek askerlerin silah altına alındığı anlara ait görüntüleri yayımladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, yedek askerlerden oluşan 2 tugayın İsrail'in kuzeyinde konuşlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca yedek askerlerin silah altına alındığını gösteren anlar da paylaşıldı.

Görüntülerde yedek askerlerin silah altına alınmasının yanı sıra bölgeye çok sayıda askeri araç ve tankın sevk edildiği görülüyor.

İsrail ordusunun söz konusu görüntüleri Lübnan'a olası kara saldırısı söylemlerinin arttığı dönemde gelmesi dikkati çekti.

Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan'a kara saldırısına hazırlandıklarını duyurmuştu.

İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin, Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda "yeni bir aşamaya girdiklerini" savunarak Lübnan'a olası kara saldırısı için hazırlıklı olmaları gerektiğini söylemişti.