İsrail\'den Lübnan\'a Saldırı Tehdidi

02.03.2026 06:17
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köye saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Lübnan'ın güneyi ile Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla yerleşim biriminin hedef alınacağını duyurdu, bu bölgelerde yaşayanlara evlerini derhal boşaltmaları yönünde çağrıda bulundu.

Waweya, söz konusu yerleşimlerde yaşayanların en az 1000 metre uzaklıktaki açık alanlara gitmeleri çağrısında bulundu.

Binlerce kişi kuzeye doğru göçe başladı

İsrail'in saldırı tehdidinin ardından Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'ndeki binlerce kişi ülkenin kuzeyine doğru göç etmeye başladı.

İsrail'in saldırı tehdidiyle evlerini terk etmek zorunda kalanlar, yollarda yoğun trafik oluşturdu.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan'dan ilk kez İsrail'e saldırı düzenlenmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Bekaa Vadisi, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

