İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi

24.03.2026 09:54
İsrail ordusu, Lübnan'da 5 bina için saldırı ve tahliye uyarısı yaptı, birçok kişi yerinden edildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentindeki 5 nokta için saldırı ve tahliye tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Sur kent merkezi ile Maşukiye ve Burç Şemali bölgelerinde 5 binanın kırmızıyla işaretlendiği haritaları yayımladı.

Adraee, saldırı tehdidini sürdürerek, haritada işaretlenen binalarda ve bitişiğindeki yapılarda bulunanların Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail'in saldırılarında 1039 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 876 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bin 237 olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

