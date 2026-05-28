İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'da Zehrani Nehri'nin güneyinde yer alan 6 beldeye saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Zehrani Nehri'nin güneyindeki Habbuş, Kefur, Suhmur,Ayn Kana, Aşağı Nebatiye, Kefer Rumman??????? beldelerine saldırı düzenleyeceğini, halktan evlerini terk etmesini istedi.

Bölge halkından Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini isteyen Adraee, Hizbullah hedeflerini vuracaklarını ileri sürdü.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'da Zehrani Nehri'nin güneyindeki geniş bir bölgeyi "çatışma bölgesi" ilan etmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.