İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi - Son Dakika
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İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi

05.07.2026 16:49
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İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Lübnan'da ateşkes ihlali durumunda saldırılara devam edileceğini belirtti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttukları bölgeyi ziyaret ederek "saha gezisi" yaptı ve herhangi bir ateşkes ihlalinde saldırıları sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Zamir bu sabah İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Rafi Milo ve diğer üst düzey komutanlarla Lübnan'ın güneyindeki Beaufort (Şakif) bölgesindeki birlikleri ziyaret etti.

Burada "saha gezisi" ve durum değerlendirme toplantısı yapan Zamir, Hizbullah'a ait olduğu ileri sürülen bir tünele girdi.

Zamir, bölgenin Hizbullah tarafından yıllardır İsrail'in kuzeyini tehdit etmek için kullanıldığını ileri sürerek bölgede kontrolü ele geçirdiklerini ileri sürdü.

Lübnan ordusunun, ABD arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşmaya göre, taahhütlerini yerine getirme ve Hizbullah altyapısını bölgeden temizleme yükümlülüğü olduğunu öne süren Zamir, ateşkesin ihlal edilmesi durumunda bölgede saldırılara yeniden başlayacakları tehdidinde bulundu.

Zamir, talimatlara göre, İsrail ordusunun herhangi bir "tehdit" durumunda saldırı düzenleyebileceğini, faaliyetlerinin çerçeve anlaşma kapsamında oluşturulan mekanizmalar doğrultusunda yürütüldüğünü savundu.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi - Son Dakika

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