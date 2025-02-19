İsrail'den Lübnan'a SİHA Saldırısı - Son Dakika
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İsrail'den Lübnan'a SİHA Saldırısı

İsrail'in SİHA ile düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

19.02.2025 14:47
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İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca yönelik silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) gerçekleştirdiği saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının, resmi haber ajansı NNA'da yer alan açıklamasına göre, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesindeki Nebatiye'nin Bint Cibeyl ilçesine bağlı Ayta eş-Şaab beldesine düzenlenen saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin güneydeki Vezzani beldesine yönelik açtığı ateş sonucunda 2 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail Ordu Radyosunun güvenlik kaynaklarından aktardığı haberde, İsrail ordusunun bir aracı hedef aldığı SİHA saldırısında, "Hizbullah mensubu" olduğu iddia edilen bir kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 80 kişi hayatını kaybetti, 270 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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