İsrail'den Lübnan'a Tahliye ve Saldırı Tehdidi - Son Dakika
İsrail'den Lübnan'a Tahliye ve Saldırı Tehdidi

05.03.2026 16:19
İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi için tahliye çağrısı yaptı, saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki yüz binlerce fazla insanın yaşadığı Dahiye için sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki 4 büyük mahallenin acilen tahliye edilmesi çağrısı yaptı.

"Hayatınızı kurtarın ve evlerinizi derhal boşaltın." ifadesini kullanan Adraee, Burc el Baracine ve Hades mahallelerinde ikamet edenlerin Beyrut-Şam yolu üzerinden Cebel-i Lübnan'a doğru, Hureyk ve Şiyah mahallelerinde yaşayanların Beyrut-Trablus yolu üzerinden kuzeye doğru gitmelerini istedi."

İsrailli Sözcü, "Güneye gitmeniz yasaktır. Güneye doğru herhangi bir hareket hayatınızı tehlikeye atabilir." tehdidinde bulundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye, yaralıların ise 527'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Lübnan, Beyrut, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
