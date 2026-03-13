İsrail'den Lübnan'a Tehditler - Son Dakika
İsrail'den Lübnan'a Tehditler

13.03.2026 15:09
İsrail Savunma Bakanı Katz, saldırıların sadece başlangıç olduğunu duyurdu, Lübnan'ı uyardı.

TEL İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin üzerinde yer alan Zerariyye Köprüsü'nü vurmasının "sadece başlangıç" olduğu tehdidinde bulundu.

İsrail Savunma Bakanlığı, Katz'ın, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir başta olmak üzere üst düzey komutanlarla günlük durum değerlendirme toplantısı yaptığını aktardı.

Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın kuzeyi ile güneyi arasındaki geçişler için büyük öneme sahip Zerariyye Köprüsü'nü vurduğunu hatırlatarak "Bu sadece başlangıç ve Lübnan hükümeti ile devleti, Hizbullah'ın kullandığı Lübnan ulusal altyapılarına yönelik saldırılarda giderek artan bir bedel ödeyecek." tehdidinde bulundu.

Lübnan hükümetini Hizbullah'ın silahsızlandırılması taahhüdünü yerine getirmemekle suçlayan Katz, bu vaat yerine getirilene kadar Lübnan'ın altyapısının vurulması ve topraklarının işgal edilmesi şeklinde bedel ödeyeceğini savundu.

Lübnan resmi ajansı NNA, Zerariyye Köprüsü'nün İsrail tarafından hedef alınan ilk kamu altyapısı olduğunu kaydetmişti.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin yoğun saldırılar düzenledikleri Lübnan'da işgali genişletmek ve derinleştirmek için hazırlık yaptığını bildirmişti.

Kaynak: AA

