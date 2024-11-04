İsrail'den Lübnan'a Yanıt: 7 İHA'ya Müdahale - Son Dakika
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İsrail'den Lübnan'a Yanıt: 7 İHA'ya Müdahale

İsrail, Lübnan'dan gelen 8 İHA'dan 7'sine müdahale ederken, kuzeyine 60 füze atıldığını duyurdu.

04.11.2024 23:46
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İsrail, çeşitli bölgelerden gönderilen 8 insansız hava aracından (İHA) 7'sine müdahale edildiğini ve Lübnan'dan 60 füze ile havan mermisi atıldığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Batı Celil bölgesinde Lübnan'dan gönderilen bir İHA'ya müdahale edildiği, kuzeydeki birçok bölgede uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

İsrail ordu radyosunun haberinde de çeşitli bölgelerden gönderilen 8 İHA'dan 7'sine müdahale edildiği aktarılırken son İHA'nın akıbetine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail İtfaiyesinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, bir İHA'nın "Liman" isimli yerleşim yerinde bir binaya isabet ettiği, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kaydedildi.

"Irak İslami Direnişi" isimli milis grubundan yapılan açıklamada ise İsrail'in kuzeyinin İHA'larla iki kez hedef alındığı duyuruldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine 60 füze ve havan mermisi atıldığı aktarıldı. İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesine yaklaşık 30 havan mermisi, Batı Celil bölgesine de yaklaşık 30 füzenin atıldığı ifade edildi.

Füze ve havan mermilerinden bazılarına müdahale edildiği diğerlerinin ise açık alana düştüğü açıklandı.

??İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 2 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 2 kişi öldü, 13 bin 492 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 539 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan'a Yanıt: 7 İHA'ya Müdahale - Son Dakika

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