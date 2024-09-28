İsrail'den Lübnan Havalimanına Saldırı Tehdidi - Son Dakika
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İsrail'den Lübnan Havalimanına Saldırı Tehdidi

İsrail, Lübnan'daki havalimanı kule frekanslarını hackleyerek İran uçağını vurmakla tehdit etti.

28.09.2024 13:17
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İsrail'in Lübnan'daki tek havalimanı olan Uluslararası Refik Hariri Havalimanı kule frekanslarını hacklediği ve İran'a ait sivil uçağı vurmakla tehdit ettiği bildirildi.

Lübnan Ulaştırma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndan Hizbullah'a silah tedarikinin sağlandığı yönündeki iddialarını yalanladı.

Lübnan ordusunun, askeri uçakların Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nı kullanabilmesine onay veren tek makam olduğunun altını çizen Lübnanlı yetkili, İsrail ordusunun havalimanının kule frekanslarını hacklediği ve İran'a ait sivil uçağı iniş yapması halinde vurmakla tehdit ettiğini kaydetti.

Yetkili, bunun üzerine İran yolcu uçağına Lübnan hava sahasına girmeden geri dönmesi talimatı verdiklerini belirtti.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 783 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 783 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, ulaştırma bakanlığı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Lübnan, İsrail, beyrut, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan Havalimanına Saldırı Tehdidi - Son Dakika

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