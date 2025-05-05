İsrail'den Lübnan-Suriye Sınırına Hava Saldırıları - Son Dakika
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İsrail'den Lübnan-Suriye Sınırına Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan-Suriye sınırında Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenledi.

05.05.2025 23:59
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İsrail ordusunun, Lübnan ile Suriye arasındaki sınır bölgesine bir dizi hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Lübnan ile Suriye arasındaki sınır hattını bombaladığı belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının Suriye ile Lübnan sınırındaki sıra dağlarda yer alan Beka bölgesinin Centa beldesine bir dizi saldırı düzenlediği aktarılan haberde, savaş uçaklarının Beka bölgesinde uçuşlarını sürdürdüğü ifade edildi.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) ve helikopterlerin güneydeki Sur kentine bağlı Dayr Harfa beldesindeki bazı konteyner evleri 4 saldırıyla hedef aldığı vurgulanan haberde, Sur kentine bağlı Srifa beldesinin de bir hava saldırısına maruz kaldığı kaydedildi.

Söz konusu saldırılarda can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Beka bölgesinde Hizbullah'a ait stratejik savaş araçları depoları ve altyapılarını bombaladıklarını öne sürdü.

Hizbullah'ın söz konusu bölgelerde faaliyetlerini yeniden başlatma çabalarında olduğunu iddia eden Adraee, Lübnan'ın güneyindeki Srifa bölgesinde de Hizbullah'a ait askeri altyapısını hedef aldıklarını savundu.

İsrail savaş uçakları, gün içinde Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kırsalına da 3 saldırı düzenlemişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan-Suriye Sınırına Hava Saldırıları - Son Dakika

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