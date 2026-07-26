İsrail'den Nablus'ta 763 Yeni Konut Planı - Son Dakika
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İsrail'den Nablus'ta 763 Yeni Konut Planı

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İsrail, Nablus'taki Eli yerleşiminde 763 konut inşa edeceğini açıkladı, Filistinliler endişeli.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyinde Filistin toprakları gasbedilerek kurulan Eli yerleşim yerinde 763 yeni konut inşa edilmesini planladıklarını açıkladı.

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberine göre, İsrailli Bakan Smotrich, Nablus kentinde Filistin toprakları gasbedilerek kurulan yerleşim yerlerini genişleteceklerini söyledi.

Smotrich, Nablus'un güneyinde yer alan Eli yerleşiminde 763 konutun inşa edilmesinin planlandığını aktardı.

Bu planla yerleşim yerinin 3 kat genişleyeceğini söyleyen Smotrich, gasbedilen Filistin toprakları üzerinde yapılan yeni konutlara binlerce yerleşimcinin gelebileceğini ifade etti.

Smotrich, daha önce yaptığı açıklamada, 2022 yılının sonlarında hükümetin kurulmasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 104 yerleşim yeri ve 160 tarım merkezinin kurulmasını onayladığını söylemişti.

Filistinlilerin göçe zorlanması

Filistin topraklarını gasbeden, nüfusu yaklaşık 750 bin olan İsrailliler, Batı Şeria'da 141 yerleşim birimi ile 224 kaçak yerleşimde yaşıyor. Doğu Kudüs'te ise Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 250 bin İsraillinin ikamet ettiği belirtiliyor.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti'nin 6 Temmuz'da yayımladığı raporda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bu yılın ilk 6 ayında Filistinlilere 3 bin 488 saldırı gerçekleştirdiği aktarılmıştı.

Gaspçı İsrailliler, Filistin beldelerine baskın yapma, ev kundaklama, silahlı saldırı düzenleme, toprak gasbetme ve kaçak yerleşim yeri kurma gibi saldırılarda bulunuyor.

Saldırılar arasında Filistin köylerine baskınlar, ev yakma, silahlı saldırılar, toprak gaspı ve yerleşim karakollarının kurulması yer aldı ve bu olaylarda 17 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinliler ise söz konusu saldırıların işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakının yolunu açmak için yapıldığı konusunda uyarıda bulunuyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Nablus'ta 763 Yeni Konut Planı - Son Dakika

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