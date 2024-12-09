İsrail'den Suriye Tampon Bölgesi İçin Güvenlik Talimatı

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(ANKARA) - İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) Suriye tampon bölgesi üzerindeki kontrolün pekiştirilmesi için bölgede bir güvenlik alanı oluşturulması talimatı verdi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre; Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) Suriye tampon bölgesi üzerindeki kontrolün pekiştirilmesi için bölgede bir güvenlik alanı oluşturulması talimatı verdi. Katz'ın talimatı, IDF'nin dün öğleden sonra Hermon Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirerek İsrail'in Suriye sınırı boyunca askerden arındırılmış tampon bölgeyi genişletmesinin ardından geldi.

Katz'a göre, tampon bölge içindeki güvenlik bölgesi stratejik silahlardan ve terör altyapısından arındırılmış olacak. Katz'ın talimatları arasında İran'dan Suriye üzerinden Lübnan'a giden kaçakçılık yollarının yenilenmesinin önlenmesi de yer aldı.