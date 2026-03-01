İsrail'den Tahran'a Yeni Saldırılar

İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'a yeni saldırılar başlattığını duyurmasının ardından kentte art arda patlamalar meydana geldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ordunun İran'a yeni saldırı başlattığını duyurdu.

Waweya, "Tahran'ın kalbine yeni bir saldırı dalgası başladı." ifadesini kullanırken "tehditleri engelleme çabalarının" da devam ettiğini ileri sürdü.

İsrail'in açıklamalarının ardından AA İran muhabiri, ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki Tahran'da 2 ayrı patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

İranlı yetkililer, yeni saldırı dalgasına ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.