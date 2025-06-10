İsrail'den Ukrayna'ya Patriot Füzesi Yalanlaması

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya Patriot füzeleri transfer ettiklerini duyuran Kiev Büyükelçisi Michael Brodsky'yi resmen yalanladı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Bakanlık, Büyükelçi Brodsky'nin Ukrayna'ya Patriot transferine ilişkin kullandığı "ifadelerin doğru olmadığını" öne sürdü.

Bakanlıktan gazeteye yapılan açıklamada, "Bu ifadeler doğru değildir. İsrail Ukrayna'ya Patriot sistemleri transfer etmemiştir." iddiasında bulunuldu.

Ayrıca haberde, Brodsky'nin açıklamaları üzerine Rusya'nın konuya ilişkin İsrail'den açıklama talep ettiği aktarıldı.

İsrail'in Kiev Büyükelçisi, Patriot transferini teyit etmişti

İletişim uzmanı Marichka Dovbenko'nun YouTube kanalına, İsrail'in Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Michael Brodsky, ABD'nin İsrail'e 1990'lı yılların başında verdiği Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya transfer edildiğini teyit etmişti.

Brodsky, "Bu arada, bu sistemler şu anda Ukrayna'da bulunuyor. Bunlar 1990'ların başında İsrail'de hizmet veren sistemlerdi ve daha sonra bunları, Ukrayna'ya devretmeyi kabul ettik." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail basını, ocakta İsrail Hava Kuvvetlerinin Nisan 2024'te ülkedeki Patriot hava savunma sistemlerini kullanımdan kaldırdığını aktarmıştı.

Bunun üzerine Kiev yönetiminin İsrail'deki Patriot füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesi için Washington ile irtibata geçtiği belirtilmişti.

İsrail'in, Rusya'nın bu adıma tepki göstereceği endişesiyle aylarca bu fikre karşı çıktığı ancak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Eylül 2024'te bu adıma onay verdiği ifade edilmişti.

Tel Aviv'in de yeşil ışık yakmasının ardından ABD'nin İsrail'deki Patriot füzelerini Ukrayna'ya göndermek için harekete geçtiği kaydedilmişti.