İsrail'den Yemen'deki Husiler'e misilleme: İsrail Hudeyde Limanı'nı vurdu, yakıt depoları alev aldı - Son Dakika
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İsrail'den Yemen'deki Husiler'e misilleme: İsrail Hudeyde Limanı'nı vurdu, yakıt depoları alev aldı

İsrail ordusu, Yemen'deki Husilerin kontrolünde bulunan Hudeyde kentini vurarak misilleme yaptı. İsrail'e ait savaş uçakları, Hudeyde Limanı'ndaki Husilere ait askeri hedefleri vurdu. Saldırı sonucunda limandaki yakıt depoları alev topuna döndü. Öncesinde Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirmişti.

20.07.2024 21:46
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- İsrail'den Yemen'deki Husiler'e misilleme

İsrail Hudeyde Limanı'nı vurdu, yakıt depoları alev aldı

EL HUDEYDE - İsrail ordusu, Yemen'deki Husilerin kontrolünde bulunan Hudeyde kentini vurdu. Limandaki yakıt depoları alev topuna döndü.

İsrail'den Yemen'deki Husilere misilleme geldi. İsrail'e ait savaş uçakları, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan liman kenti Hudeyde'ye saldırı gerçekleştirdi. Huseyde Limanı'nın hedef alındığı saldırıda yakıt depoları alev aldı. İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "İsrail'e son aylarda düzenlenen yüzlerce saldırıya karşılık İsrail savaş uçakları, Yemen'deki Hudeyde Limanı bölgesinde Husilere ait askeri hedefleri vurdu" ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Yemen'deki Husiler dün İsrail'in başkenti Tel Aviv'de insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirmiş, 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı. İsrail ordusu saldırıya karşılık verileceğini duyurmuştu.

Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Tel Aviv, İsrail, Yemen, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Yemen'deki Husiler'e misilleme: İsrail Hudeyde Limanı'nı vurdu, yakıt depoları alev aldı - Son Dakika

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