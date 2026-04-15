İsrail'den Yeni LPG Tesisleri Kararı

İsrail, Hayfa kentindeki petrol rafinerisinin İran misillemelerinde hasar almasının ardından enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla ülkenin güney ve orta kesimlerine iki yeni likit petrol gazı (LPG) depolama tesisi kurma kararını onayladı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail Ulusal Planlama ve İnşaat Konseyi'nin ilerletilmesini onayladığı plan çerçevesinde ülkenin orta kesimindeki Aşdod (Usdud) kenti ve güneydeki Necef Çölü bölgesine bağlı Neot Hovav sanayi bölgesine iki yeni tesis kurulacağı bildirildi.

Habere göre, Hayfa'daki petrokimya endüstrisi faaliyetlerini durdurma ve kritik altyapıyı taşıma hazırlıkları kapsamında Aşdod'taki depolama tesisinin kapasitesi 10 bin ton artırılacak. Neot Havov sanayi bölgesinde ise 20 bin ton LPG kapasitesine sahip acil durum sahası kurulacak.

Söz konusu hamlenin enerji altyapısını dağıtmak, bağımlılığı azaltmak ve acil durumlarda bile düzenli gaz arzını sağlamak için yapıldığı aktarıldı.

ABD/İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta İsrail'in kuzeyindeki Hayfa'da bulunan petrol rafinerisi, İran'ın 19, 27 ve 30 Mart tarihlerindeki 3 ayrı füze saldırısında hasar almıştı. İran misillemeleri rafineride yangına sebep olmuş, bazı bölgelerde de elektrik kesintilerine yol açmıştı.

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, 8 Nisan'da geçici ateşkese varılmıştı.