Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den Yeni LPG Tesisleri Kararı

15.04.2026 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, enerji arz güvenliğini artırmak için güney ve orta kesimlerine iki yeni LPG tesisi kuracak.

İsrail, Hayfa kentindeki petrol rafinerisinin İran misillemelerinde hasar almasının ardından enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla ülkenin güney ve orta kesimlerine iki yeni likit petrol gazı (LPG) depolama tesisi kurma kararını onayladı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail Ulusal Planlama ve İnşaat Konseyi'nin ilerletilmesini onayladığı plan çerçevesinde ülkenin orta kesimindeki Aşdod (Usdud) kenti ve güneydeki Necef Çölü bölgesine bağlı Neot Hovav sanayi bölgesine iki yeni tesis kurulacağı bildirildi.

Habere göre, Hayfa'daki petrokimya endüstrisi faaliyetlerini durdurma ve kritik altyapıyı taşıma hazırlıkları kapsamında Aşdod'taki depolama tesisinin kapasitesi 10 bin ton artırılacak. Neot Havov sanayi bölgesinde ise 20 bin ton LPG kapasitesine sahip acil durum sahası kurulacak.

Söz konusu hamlenin enerji altyapısını dağıtmak, bağımlılığı azaltmak ve acil durumlarda bile düzenli gaz arzını sağlamak için yapıldığı aktarıldı.

ABD/İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta İsrail'in kuzeyindeki Hayfa'da bulunan petrol rafinerisi, İran'ın 19, 27 ve 30 Mart tarihlerindeki 3 ayrı füze saldırısında hasar almıştı. İran misillemeleri rafineride yangına sebep olmuş, bazı bölgelerde de elektrik kesintilerine yol açmıştı.

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, 8 Nisan'da geçici ateşkese varılmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Enerji, Güncel, İsrail, Aşdod, İran, Lpg, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 21:08:34. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail'den Yeni LPG Tesisleri Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.