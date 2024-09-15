İsrail'den Zorla Tahliye Bildirisi: 150 Suriyeli Ayrıldı - Son Dakika
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İsrail'den Zorla Tahliye Bildirisi: 150 Suriyeli Ayrıldı

İsrail\'den Zorla Tahliye Bildirisi: 150 Suriyeli Ayrıldı

İsrail ordusu, Lübnan'daki El-Vezzani köyünde zorla tahliye bildirileri atarak 150 Suriyeliyi bölgeden ayrılmaya zorladı.

15.09.2024 21:46
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır köyüne "zorla tahliye" bildirileri atmasının ardından buradaki 150 Suriyelinin bölgeden ayrıldığı bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, "zorla tahliye" bildirilerinin atıldığı El-Vezzani köyünde tarım işçisi göçmen Suriyelilerin yaşadığı 65 çadır bulunuyor.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde attığı tahliye bildirileri sebebiyle 150 Suriyeli bölgeden ayrıldı.

AA muhabirine konuşan Suriyeli göçmen Abdullatif Şelebi (45), bildirilerin atılmasının ardından diğer Suriyelilerle birlikte bölgeden ayrılacağını söyledi.

Bildirilerde öğleden sonra yerel saatle 16.00'ya kadar süre verildiğini belirten Şelebi, nereye yerleşeceğini bilmemekle birlikte ülkenin güneyinde kalacağını ancak sınırdan uzak bir yere gideceğini söyledi.

Şelebi, uzun süredir çatışma ve bombardımanlar sebebiyle endişe içinde olduklarını, şimdi ise atılan bildirilerden dolayı endişelerinin arttığını dile getirdi.

Vezzani köyünde mukim Suriyelilerden Ebu Hasan (60) da ailesiyle birlikte bölgeden ayrılma kararı aldığını aktardı.

Ebu Hasan, İsrail'in "zorla tahliye" bildirileriyle birçok kişi gibi kendisinin de ailesiyle bölgeden ayrılacağını, ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesine gitmek üzere hazırlandığını ifade etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın konuya ilişkin haberinde, İsrail ordusunun, El-Vezzani sakinlerine köylerini terk etmeleri emrini içeren broşürler attığı kaydedilmişti.

İsrail ordu radyosunun haberinde, El-Vezzani'ye "zorunlu tahliye" bildirilerinin emir komuta zinciri dışında atıldığı aktarılmıştı.

Söz konusu bildiride şu ifadeler yer almıştı:

"Hizbullah sizin bölgenizden atış yapıyor. Evlerinizi derhal terk ederek saat 16.00'ya kadar kuzeydeki Hiyam köyüne doğru ilerleyin. Bu vakitten sonra burada kalan herkes terörist sayılacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Zorla Tahliye Bildirisi: 150 Suriyeli Ayrıldı - Son Dakika

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