İsrail, Deyr el Balah'taki bölge hastanesine saldırdı: En az 30 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail, Deyr el Balah'taki bölge hastanesine saldırdı: En az 30 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in bugün Gazze'nin Deyr El Balah bölge hastanesine yönelik hava saldırısında, çocuklar da dahil olmak üzere en az 30 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Hamas tarafından yönetilen bölgenin sağlık bakanlığının paylaştığı bilgilere göre, bölgede salgın hastalıkların yayılmasında da endişe ediliyor.

27.07.2024 16:07
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(ANKARA) - İsrail, Deyr el Balah'taki bölge hastanesine yönelik havadan bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği, 100 kişinin yaralandığı bölgedeki sağlık birimlerince aktarıldı.

İsrail'in bugün Gazze'nin Deyr El Balah bölge hastanesine yönelik hava saldırısında, çocuklar da dahil olmak üzere en az 30 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Hamas tarafından yönetilen bölgenin sağlık bakanlığının paylaştığı bilgilere göre, bölgede salgın hastalıkların yayılmasında da endişe ediliyor. Zorla yerinden edilen ve kişisel hijyen ihtiyaçlarını karşılama imkanı bulunmayan Filistinliler arasında "polio virüsünün ve diğer hastalıkların hızla yayılması için tamamen uygun koşullar" oluştuğu ifade ediliyor. Sağlık birimleri, salgın hastalıkların "bütün engellere rağmen bölgenin tek çalışan hastanesi olan" Nasser Hastanesine ulaşmasından endişe edildiğini aktarıyor.

İsrailli yetkililer Deyr el Balah saldırısı ile ilgili açıklamasında bölgeyi "Hamas'ın kontrol ve kumanda merkezi" olduğu gerekçesiyle vurduklarını iddia etti.

Hamas yönetimindeki bölgenin Sağlık Bakanlığı Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 39 bin 258 Filistinlinin İsrail saldırılarında öldürüldüğünü aktarıyor.

Kaynak: ANKA

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