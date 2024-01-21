İsrail Diaspora Bakanı: Gazze İsrail ya da uluslararası bir güç tarafından idare edilmeli

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, savaştan sonra Gazze'nin Filistin yönetimi değil İsrail ya da uluslararası bir güç tarafından idare edilmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partili Chikli, Yediot Ahronot gazetesine açıklamalarda bulundu.

İsrailli Bakan, "Bir yıl, hatta iki yıl boyunca Gazze Şeridi'nin ya İsrail ya da uluslararası bir güç tarafından kontrol altında tutulması gerekiyor." dedi.

Savaş sonrasında Gazze Şeridi'ne Filistin yönetiminin hakim olabilme imkanına dair soruyu ise Chikli, "Dünyada en çok Yahudi düşmanlığı yapan kurum Filistin yönetimi ve bu bir intihar adımıdır." şeklinde cevapladı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 25 bin 105 Filistinli öldürüldü, 62 bin 681 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 195'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 531 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 163 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.