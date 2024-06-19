İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan Hizbullah ile savaş sinyali - Son Dakika
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İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan Hizbullah ile savaş sinyali

İsrail Dışişleri Bakanı Isreal Katz, Lübnan'daki Hizbullah'la topyekün savaş kararının yakında geleceğini ifade etti. Hizbullah ise İsrail'in stratejik askeri noktalarını İHA ile görüntüledi.

19.06.2024 15:26
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- İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan Hizbullah ile savaş sinyali

Hizbullah, İsrail'in stratejik noktalarını İHA ile görüntüledi

TEL AVİV - İsrail Dışişleri Bakanı Isreal Katz, Lübnan'daki Hizbullah'la topyekün savaş kararının yakında geleceğini ifade etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Isreal Katz, İsrailli generallerin dün akşam Lübnan'a saldırı için operasyonel planları onaylamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Katz, "(Hizbullah lideri) Nasrallah, bugün Çin ve Hindistan'dan uluslararası şirketlerin işlettiği Hayfa limanını görüntülemekle övünüyor ve saldırmakla tehdit ediyor. Hizbullah ve Lübnan'a karşı oyunun kurallarını değiştirmeye karar vereceğimiz ana çok yaklaştık. Topyekün bir savaşta Hizbullah yok edilecek ve Lübnan ağır darbe alacak" ifadelerini kullandı.

Hizbullah, İsrail'in stratejik askeri noktalarını İHA ile görüntüledi

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi insansız hava aracıyla çekildiği belirtilen ve İsrail'in kuzeyinde stratejik öneme sahip noktaların yer aldığı 9 dakika 31 saniyelik bir video paylaştı. Kiryat Yam ve Krayot şehirlerinden geçen İHA'nın Hayfa'ya kadar sızdığı belirtildi. İHA ile kaydedilen videoda, yerleşim yerleri, Hayfa yakınlarındaki İsrailli silah üreticisi Rafael'e ait ve Demir Kubbe bataryaları, füze depolama sahaları ve radar sahalarının bulunduğu askeri kompleks ile Hayfa limanındaki askeri botlar, gemiler ve petrol depoları yer aldı. İHA'nın herhangi bir engelle karşılaşmadan Lübnan'a döndüğü belirtildi.

"Psikolojik terör"

Hayfa Belediye Başkanı Yona Yahav yaptığı açıklamada, videoyu "psikolojik terör" olarak nitelendirdi. Yahav, "Hükümetten Hayfa'nın geniş çaplı savunması için bir plan sunmasını ve kuzeyden gelen tehdidi ortadan kaldıracak askeri bir çözüm bulmasını talep ediyorum" dedi .

Kaynak: İHA

Lübnan, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

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