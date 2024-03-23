İsrail Dışişleri Bakanı Moskova'daki terör saldırısı için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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İsrail Dışişleri Bakanı Moskova'daki terör saldırısı için taziye mesajı yayımladı

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Katz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Moskova'da yaşanan 'trajik' olaylardan dolayı üzüntülü olduğunu bildirdi. Saldırıda 40 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi yaralandı.

23.03.2024 01:05  Güncelleme: 01:06
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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Katz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Moskova'da yaşanan "trajik" olaylardan dolayı üzüntülü olduğunu bildirdi.

Katz, "Kalplerimiz kurbanların aileleri ve etkilenen herkesle birlikte. Böyle anlar bize yaşamın kırılganlığını ve hepimizi birbirine bağlayan ortak insanlığı hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, silahlı kişiler etrafa ateş açmıştı.

Rus Federal Güvenlik Servisi'nin paylaştığı ilk verilere göre, Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 40 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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