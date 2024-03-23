İsrail Dışişleri Bakanı Moskova'daki terör saldırısı için taziye mesajı yayımladı

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Katz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Moskova'da yaşanan "trajik" olaylardan dolayı üzüntülü olduğunu bildirdi.
Katz, "Kalplerimiz kurbanların aileleri ve etkilenen herkesle birlikte. Böyle anlar bize yaşamın kırılganlığını ve hepimizi birbirine bağlayan ortak insanlığı hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.
Rusya'nın başkenti Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, silahlı kişiler etrafa ateş açmıştı.
Rus Federal Güvenlik Servisi'nin paylaştığı ilk verilere göre, Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 40 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı duyurulmuştu.
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CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, Başalan Mahallesi'nde düzenlediği ziyaret mitinge dönüştü. Özel, halka yeni bir hizmet anlayışının 9 gün sonra başlayacağını söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, Kayseri'de düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, TOMTAŞ'ın Kayseri'de faaliyete geçtiğini ve Hürjet'in bu yıl sonundan itibaren Kayseri'de üretileceğini açıkladı. Bakan Kacır, Kayseri'nin sanayileşme kültüründe öncü bir şehir olduğunu vurgulayarak, Kayseri'nin yatırım ve istihdamla büyümesine katkı sunacaklarını belirtti.
İstanbul'un Şişli ilçesinde Taşkışla Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında Yunus Ekibi'nden polis memuru Furkan Bor şehit oldu, Faruk Furkan Keleş yaralandı. Kazada yaralanan polis memuru tedavi altına alındı.
Milas Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Konya'da düzenlenen play-off yarı final ve finallerde başarı göstererek Efeler Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Moskova'da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınayarak, Rusya Hükümeti'ne ve Rus halkına taziyelerini iletti.
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