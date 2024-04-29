İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililere yönelik tutuklama emri ihtimaline karşı büyükelçiliklerden hazırlık yapmalarını istedi - Son Dakika
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İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililere yönelik tutuklama emri ihtimaline karşı büyükelçiliklerden hazırlık yapmalarını istedi

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarılması ihtimaline karşı dünyadaki büyükelçiliklerinden hazırlıklı olmalarını istedi. Bakanlık, Yahudi ve İsrail karşıtı olaylar dalgasına karşı tüm İsrail misyonlarına hazırlık talimatı verdi. Ayrıca, yurt dışındaki Yahudi örgütlerini de dahil etme ve güvenliği güçlendirme talimatı verildi. İsrail, UCM'nin İsrailli yetkililer aleyhine bir tutuklama kararı çıkarmamasını bekliyor.

29.04.2024 13:51
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İsrail Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarılması ihtimalinde oluşabilecek yansımalara karşı dünyadaki büyükelçiliklerinden hazırlıklı olmalarını istedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, ciddi bir Yahudi ve İsrail karşıtı olaylar dalgasına karşı tüm İsrail misyonlarına derhal hazırlanmaları talimatını verdiği" aktarıldı.

Katz'ın ayrıca, muhtemel eylemlere hazırlık kapsamında yurt dışındaki Yahudi örgütlerini de dahil etme ve yetkililerle koordineli olarak Yahudi kurumları etrafındaki güvenliğin güçlendirilmesi talimatı verdiği belirtilen açıklamada, UCM'nin İsrailli yetkililer aleyhine bir tutuklama kararı çıkarmamasını bekledikleri ifade edildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun 19 Nisan'daki haberinde, UCM'nin Gazze Şeridi'nde savaş suçları işlediği gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrailli üst düzey yetkililer hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarma üzerinde çalıştığı duyurulmuştu.

Güney Afrika'nın başvurusuyla İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze'deki eylemleri nedeniyle "soykırım" suçlamasıyla yargılanmıştı.

UCM'nin uluslararası tutuklama kararı çıkarması durumunda, İsrail'in aralarında "UCM'nin kararına karşı uluslararası düzeyde siyasi kampanya başlatılması" dahil olmak üzere bir dizi "acil önlem alınmasını" onayladığı aktarılmıştı.

İsrailli yetkililerin, uluslararası tutuklama kararlarının, alt seviyedeki askerler hakkında değil "politika yapanlar hakkında" çıkmasını beklediği belirtilmişti.

İsrail basını da Başbakan Netanyahu'nun, UCM tarafından kendisi hakkında bir tutuklama emri çıkarılması olasılığı konusunda "doğal olmayan bir şekilde gergin" olduğunu aktarmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililere yönelik tutuklama emri ihtimaline karşı büyükelçiliklerden hazırlık yapmalarını istedi - Son Dakika

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