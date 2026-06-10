İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinli Yapılarını Yıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinli Yapılarını Yıktı

10.06.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, ruhsatsız inşaat iddiasıyla Doğu Kudüs'te bir evi ve ticari tesisi yerle bir etti.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir evi ve ticari tesisi ruhsatsız inşa edildiği bahanesiyle yerle bir etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan Filistinli Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Doğu Kudüs'ün kuzeybatısındaki Bir Nibala ile Beyt Hanina beldeleri arasında bulunan Arab el-Kabine bölgesinde Süleyman Mahmud Muleyhat'a ait evi yıktığı belirtildi.

Açıklamada, inşa edildiği bahanesiyle yapılan yıkımın aile üzerinde doğrudan mağduriyete yol açtığı, uygulamanın Filistinlilere ait konutları hedef alan politikaların bir parçası olduğu ifade edildi.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada ise İsrail güçlerinin Kudüs'ün güneydoğusundaki Cebel Mukabbir beldesinin Cedire Mahallesi'nde bulunan bir demir ve inşaat malzemelerinin satıldığı tesisi yıktığı kaydedildi.

İsrail, "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarımsal faaliyetlere ciddi kısıtlamalar getiriyor, Filistinliler için "ruhsat" alımını da zorlaştırarak neredeyse imkansız hale getiriyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistinli kaynaklara göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da yaşanan olaylarda 1169 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 666 kişi yaralandı. Aynı dönemde yaklaşık 23 bin Filistinli gözaltına alınırken, 33 bin kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Güvenlik, Politika, İnşaat, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinli Yapılarını Yıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
Diyarbakır’da 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran sanığa hapis cezası Diyarbakır'da 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran sanığa hapis cezası
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari şüpheli de yakalandı Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari şüpheli de yakalandı
Arsenal’e Kenan Yıldız’dan kötü haber Arsenal'e Kenan Yıldız'dan kötü haber
Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı

14:18
Jose Mourinho’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu
Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
14:15
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
13:25
A Milli Takım’da neler oluyor Kerem çıldırdı
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı
13:23
Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı
Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı
13:18
İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti’ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı
13:06
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 14:30:06. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinli Yapılarını Yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.