İsrail Doğu Sınırında Yeni Tümen Kurdu

İsrail ordusu, Ürdün sınırına konuşlandırılan 96. Tümen'in kuruluşunun tamamlandığını ve doğu sınırında faaliyete geçtiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, tümenin, İsrail ordusunun doğu sınırındaki varlığını iki katına çıkarmak amacıyla kurulduğu kaydedildi.

Ürdün sınırına konuşlandırılan birliğin kuruluşunun İran'a yönelik saldırıların devam ettiği sırada tamamlandığı ve doğu sınırında faaliyete geçirildiği aktarıldı.

Tümenin ilk tatbikatını yaptığı ve savaş hazırlığını artırdığı da bildirildi.

İsrail ordusu, Ürdün sınırında yeni bir tümen kurularak 10 binden fazla askerin buraya konuşlandırılması kararı almış, bu karar 11 Haziran'da Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir tarafından onaylanmıştı.

Tümenin, 11 taburdan ve 10 binden fazla askerden oluşması ve içerisinde Ultra-Ortodoks (Haredi) askerlerin de bulunması bekleniyordu.