İsrail, Dr. Ebu Safiyye'nin Avukatıyla Görüşmesini Engelledi

Güncel

İsrailli "İnsan Hakları Doktorları" isimli sivil toplum kuruluşu, İsrail ordusunun Gazze'de alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'nin avukatıyla görüşmesini engellediğini ve 11 gün geçmesine rağmen nerede tutulduğunu açıklamayı reddettiğini belirtti.

İsrailli STK'nın X hesabından yapılan açıklamada, "İsrail ordusu, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Ebu Safiye'nin, durumunu ve tutukluluk koşullarını değerlendirmek üzere avukatıyla görüşmesine izin vermiyor." ifadeleri kullanıldı.

Acil avukat gönderme taleplerine rağmen ordunun, avukat ziyaretlerine 10 Ocak 2025'e kadar izin vermediğini belirten örgüt, İsrail ordusunun Ebu Safiyye'nin nerede tutulduğuna dair bilgileri paylaşmadığını ve daha önce İsrail'de tutulmadığını öne sürdüğünü ancak bu iddiadan vazgeçtiğini aktardı.

Gazze'deki sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle "acil tıbbi tahliye bekleyen 20 binden fazla kişi" olduğuna işaret edilen açıklamada, Gazze'de 1000'den fazla sağlık çalışanının öldürüldüğü, 230 sağlık çalışanının alıkonulduğu ve bunlardan 130'unun halen İsrail hapishanelerinde tutulduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca şu ana kadar İsrail hapishanelerde 70'ten fazla sağlık çalışanının hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail askerleri, 27 Aralık 2024'te Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ni basarak Dr. Ebu Safiyye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi alıkoymuştu.