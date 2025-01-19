Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarınca, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında serbest bırakılan 3 İsrailli kadın esirin İsrail'e ulaştığı bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Kısa bir süre önce serbest bırakılan esirler, İsrail güçleri eşliğinde sınırı geçerek İsrail topraklarına girdi." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, serbest bırakılan esirlerin İsrail'in güneyindeki ilk kabul noktasına doğru yolda oldukları ve burada ilk tıbbi kontrolden geçecekleri kaydedildi.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etmişti.
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması
Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Anlaşma, bugün TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.
Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.
İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.
Son Dakika › Güncel › İsrail'e Dönüş: 3 Kadın Esir Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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