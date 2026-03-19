İsrail'e Füze Saldırıları: İran ve Hizbullah
İsrail'e Füze Saldırıları: İran ve Hizbullah

19.03.2026 06:59
İsrail, İran ve Hizbullah'ın düzenlediği füze saldırıları sonrası halkı uyardı, can kaybı yok.

TEL ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran ve Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyini füze ve roketlerle hedef aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiği, hava savunma sistemlerinin İran füzesini önlemeye çalıştığı ve halkın korunaklı alanlarda bulunması gerektiği bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan İsrail'e yaklaşık yarım saat arayla iki dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in tüm kuzey bölgelerinde sirenlerin çaldığını belirterek füzelerin açık alana düştüğünü ileri sürdü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, ilk belirlemelere göre saldırıda isabet alan, ölen ya da yaralananın olmadığını açıkladı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran füzesinden kısa bir süre önce de Lübnan'dan Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırının da Kiryat Şimona ve çevresindeki bazı yerleşimlerde sirenlerin çalmasına neden olduğunu aktardı.

Hizbullah'ın saldırısında da isabet ya da yaralanma vakasının tespit edilmediği bildirildi.

İsrail ordusu, tehlikenin ortadan kalktığını ve sığınaklardan çıkılabileceğini duyurdu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Tel Aviv, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

