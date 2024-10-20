İsrail'e Füze Saldırısı: Yangınlar Çıktı - Son Dakika
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İsrail'e Füze Saldırısı: Yangınlar Çıktı

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 100'den fazla füze atıldı, bazıları yangınlara neden oldu.

20.10.2024 17:17
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Hayfa ve Yukarı Celile bölgelerine 100'den faza füze atıldığını ve düşen bazı füzelerin yangınlara neden olduğunu bildirdi.

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yukarı Celile bölgesine 30 füze atıldığının gözlemlendiği belirtildi.

İsrail hava kuvvetlerinin bu füzelerden bazılarına müdahale ettiği, bazılarının ise bölgeye düştüğü aktarıldı.

Lübnan'ın güneyinden Batı ve Yukarı Celile bölgelerine 70 füzenin fırlatıldığı, düşen bazı füzelerin yangına neden olduğu kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa bölgesine de 3 füze atıldığı ve bunlardan 1'ine müdahale edildiği, kalan ikisinin ise açık alana düştüğü aktarıldı.

İtfaiye ekiplerinin füzelerin neden olduğu yangınlara müdahale ettiği bildirildi.

İsrail İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada Yukarı Celile'ye bağlı Safed kentinin doğusundaki Rosh Pina'ya düşen füzeler nedeniyle birkaç noktada yangın çıktığı duyuruldu.

Israel Hayom gazetesinin haberinde, Yukarı Celile'deki Amiad'a düşen füzelerin yangına yol açtığı kaydedildi.

Yetioth Ahronoth'un haberinde de İsrail polisinin Roş Pina kavşağından Amiad kavşağına kadar olan 90. yolu Lübnan'dan atılan füzelerin yola düşmesi nedeniyle kapattığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 448 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlattı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 448 kişi öldü, 11 bin 472 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği değerlendiriliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 461 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

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