İsrail'e Füzeli Saldırı

05.03.2026 06:02
İsrail ordusu, İran'dan fırlatılan füze saldırısını doğruladı, halk uyarıldı.

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'dan yeni füze misilleme saldırılarının düzenlendiğini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı kaydedildi.

Tehlikenin bulunduğu bölgelerde cep telefonlarına İran'dan yapılan füze saldırısına ilişkin uyarı mesajları gönderildiği vurgulanan açıklamada, alarmların çaldığı bölgelerdeki halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığının altı çizildi.

Israel Hayom gazetesinin haberinde de İran'dan İsrail'e 4 füzenin fırlatıldığı ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamalarda, İran'dan İsrail'e doğru gece saatlerinde 4. füze misilleme saldırısının düzenlendiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı aktarıldı.

İsrail basınında çıkan haberlerde de İran'dan düzenlenen saldırıların ülkenin orta kesimini hedef aldığı ve Kudüs'te uyarı alarmlarının çaldığı kaydedildi.

Hava savunma sistemlerinin müdahalesi nedeniyle patlama sesleri duyuldu.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Hizbullah ve İran bugün ilk kez eş zamanlı misilleme saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA

