İsrail'e İHA Saldırısı

İsrail'e 3 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği, İHA'lardan birinin güneyde Gazze Şeridi yakınındaki Askalan kentinde açık alana düştüğü bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın ordudan aktardığına göre, ülkenin güneyindeki Askalan kentinde açık alana bir İHA düştü.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, düşen İHA'nın Yemen'den gönderildiği belirtildi.
Açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesinde de Lübnan'dan gönderilen bir İHA'ya müdahale edildiği aktarıldı.
İsrail'in kuzeyindeki Nehariye bölgesinde de bir İHA'nın açık alana düştüğü kaydedildi.
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