İsrail'e İran'dan Füze Misillemesi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'e İran'dan Füze Misillemesi

04.04.2026 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, İsrail'in kuzeyine füze saldırısı düzenledi, sirenler çaldı, yaralanma raporu yok.

ABD- İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan misillemesinin ardından bir kez daha bölgedeki birçok kentte sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı kaydedildi.

İran yaklaşık bir saatte ikinci kez İsrail'in kuzeyini hedef alan misillemesinin ardından başta Hayfa olmak üzere Celile bölgesindeki birçok kentte sirenler çaldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir yaralanma raporu almadıklarını, gerekli görülmesi durumunda güncelleme yapılacağını açıkladı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran misillemesiyle eş zamanlı ve ardından Hizbullah'ın da roketli saldırılar düzenlediği, bu nedenle Lübnan sınırına yakın bölgelerde sık sık siren seslerinin duyulduğunu aktardı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'e İran'dan Füze Misillemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 07:08:34. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail'e İran'dan Füze Misillemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.