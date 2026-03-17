İsrail'e İran'dan Füze Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'e İran'dan Füze Saldırısı

17.03.2026 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın füze saldırısına karşı İsrail'de sirenler çaldı, halk sığınaklara yönlendirildi.

TEL İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidinin olduğu bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar gönderilirken halktan sığınaklara girmeleri istendi.

İran misillemesinin ardından Tel Aviv ve İsrail'in merkez bölgelerinin yanı sıra Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerinde de sirenler çaldı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise İran'dan atılan füze parçalarının Tel Aviv ve çevresinde düştüğü bölgelere bomba imha uzmanlarının yönlendirildiği bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesi ise İran'dan atılan füzeler nedeniyle ülkenin orta kesiminde bazı binalarda maddi hasar oluştuğunu ve Holon kentinde bir tren istasyonu ve otobüslerin zarar gördüğünü aktardı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre füze saldırısında ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'e İran'dan Füze Saldırısı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 15:43:08. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail'e İran'dan Füze Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.