İsrail'e İran'dan Füze Saldırısı

26.03.2026 13:02
İran'ın füze saldırısı sonucunda Tel Aviv'de 3 kişi hafif yaralandı, binalarda hasar meydana geldi.

İran'dan yapılan iki misillemenin ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresinde, füze parçalarının isabet etmesi sonucu 3 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, İran'dan atılan füzelerin Tel Aviv ve çevresinde isabet ettiği bazı bina ve araçlarda hasara neden olduğunu bildirdi.

Kanal 12'ye göre, Tel Aviv ve Holon kentleri ile Ganei Tikva bölgesinde 3 noktaya füze parçaları isabet ederken bir araç yandı ve bazı evler hasar aldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı ise isabet kaydedilen bölgelerde 3 kişinin hafif yaralandığını açıkladı.

AA muhabiri ise Tel Aviv semalarında peş peşe patlama sesleri duyulduğunu aktarırken, ikinci misillemenin ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda da alarmların çaldığı basına yansıdı.

İsrail ordusu, İran'dan yapılan ve ülkenin orta kesimini hedef alan ilk misillemenin önlendiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Acil Durum, Orta Doğu, Tel Aviv, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

